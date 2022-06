Roma, non solo Frattesi: pronto il colpo dalla Francia! (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo aver ufficializzato Matic, la dirigenza Romanista sta lavorando per riportare nella capitale anche Frattesi, ma le sorprese a centrocampo non finiscono qui. Il ds dei giallorossi Tiago Pinto vorrebbe infatti acquistare Houssem Aouar dal Lione, talentuoso trequartista classe ’98 che ha il contratto in scadenza nel 2023. Il club francese potrebbe dunque decidere di fare cassa e lasciarlo partire in questa sessione di mercato ad una cifra leggermente inferiore al suo effettivo valore. Houssem Aouar Roma Secondo quanto riportato da BeIN Sports, la Roma sarebbe disposta ad offrire 17 milioni di euro per bruciare la concorrenza degli altri club interessati al giocatore franco-algerino, come ad esempio il Siviglia. 36 presenze impreziosite da 6 gol e 4 assist per Aouar durante lo scorso campionato. Un ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo aver ufficializzato Matic, la dirigenzanista sta lavorando per riportare nella capitale anche, ma le sorprese a centrocampo non finiscono qui. Il ds dei giallorossi Tiago Pinto vorrebbe infatti acquistare Houssem Aouar dal Lione, talentuoso trequartista classe ’98 che ha il contratto in scadenza nel 2023. Il club francese potrebbe dunque decidere di fare cassa e lasciarlo partire in questa sessione di mercato ad una cifra leggermente inferiore al suo effettivo valore. Houssem AouarSecondo quanto riportato da BeIN Sports, lasarebbe disposta ad offrire 17 milioni di euro per bruciare la concorrenza degli altri club interessati al giocatore franco-algerino, come ad esempio il Siviglia. 36 presenze impreziosite da 6 gol e 4 assist per Aouar durante lo scorso campionato. Un ...

