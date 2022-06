Roma, Mourinho vuole Aouar del Lione per il centrocampo giallorosso (Di lunedì 27 giugno 2022) José Mourinho sembrerebbe interessato al profilo di Houssem Aouar, gioiellino del centrocampo del Lione. Attualmente ventitreenne, il talentuoso calciatore francese, di origini algerine, è uno dei prospetti più in vista del calcio europeo già da alcuni anni. L’interesse del tecnico portoghese, saldo sulla panchina della Roma, è stato riportato da ‘BeIN Sports’; Aouar che andrebbe a sostituite Henrikh Mkhitaryan nelle gerarchie dei capitolini guidati dallo ‘Special One’, dopo il passaggio dell’armeno all’Inter. La Roma sarebbe pronta a un’offerta pari a 17 milioni di euro, sebbene Jean-Michel Aulas pretenda una proposta più rilevante per lasciar partire uno dei migliori calciatori del suo Lione. In attesa di riscontri e aggiornamenti, attenzione alla ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Josésembrerebbe interessato al profilo di Houssem, gioiellino deldel. Attualmente ventitreenne, il talentuoso calciatore francese, di origini algerine, è uno dei prospetti più in vista del calcio europeo già da alcuni anni. L’interesse del tecnico portoghese, saldo sulla panchina della, è stato riportato da ‘BeIN Sports’;che andrebbe a sostituite Henrikh Mkhitaryan nelle gerarchie dei capitolini guidati dallo ‘Special One’, dopo il passaggio dell’armeno all’Inter. Lasarebbe pronta a un’offerta pari a 17 milioni di euro, sebbene Jean-Michel Aulas pretenda una proposta più rilevante per lasciar partire uno dei migliori calciatori del suo. In attesa di riscontri e aggiornamenti, attenzione alla ...

