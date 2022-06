Roma, la maxi truffa delle auto gratis in cambio di adesivi sulla fiancata: giro d’affari per oltre 15 milioni (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma. Difficile da credersi, ma il concetto era grossomodo il seguente: comprare un’auto nuova di zecca con pochi soldi (automobili dal valore commerciale medio di circa 25.000 euro), ma come? Era sufficiente affiggere degli adesivi pubblicitari sulle fiancate e le rate della finanziaria si pagavano da sole. Questa era la truffa. Tanto semplice, quanto efficace si direbbe. In centinaia truffati dalla Vintage Group Messa in questo modo potrebbe suscitare qualche ilarità nei lettori, eppure sono in centinaia coloro che ci sono cascati, facendo file immense davanti agli autosaloni, e alla fine si sono ritrovati a doversi pagare la macchina di tasca propria. Di fatto, saranno quasi 500 le persone che affolleranno, il prossimo 6 luglio, la prima udienza del processo contro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022). Difficile da credersi, ma il concetto era grossomodo il seguente: comprare un’nuova di zecca con pochi soldi (mobili dal valore commerciale medio di circa 25.000 euro), ma come? Era sufficiente affiggere deglipubblicitari sulle fiancate e le rate della finanziaria si pagavano da sole. Questa era la. Tanto semplice, quanto efficace si direbbe. In centinaiati dalla Vintage Group Messa in questo modo potrebbe suscitare qualche ilarità nei lettori, eppure sono in centinaia coloro che ci sono cascati, facendo file immense davanti aglisaloni, e alla fine si sono ritrovati a doversi pagare la macchina di tasca propria. Di fatto, saranno quasi 500 le persone che affolleranno, il prossimo 6 luglio, la prima udienza del processo contro ...

