Roma, la gelateria da record: qui ne puoi trovare oltre 250! (Di lunedì 27 giugno 2022) Quella della gelateria Alaska è una storia senza fine; simbolo di Roma Nord tanto che lo scrittore Federico Moccia lo citò nei suoi Romanzi come il punto di aggregazione dei giovani Romani, provenienti da Parioli, Corso Francia, Villa Clara, Fleming riuscendo però, col tempo, a farsi apprezzare dall’intera capitale. In un periodo storico in cui tutto è mutevole, la gelateria Alaska si prepara a festeggiare, il prossimo anno, i 25 anni di attività; anni in cui è riuscita a rimanere ben salda nonostante l’avvento di tante nuove aperture che si sono susseguite nei pressi di Ponte Milvio. Il segreto del suo intramontabile successo è sicuramente quello di esser rimasta sempre fedele al vero gelato al naturale, così come si faceva una volta.La gelateria ha una vastissima scelta, una delle ... Leggi su funweek (Di lunedì 27 giugno 2022) Quella dellaAlaska è una storia senza fine; simbolo diNord tanto che lo scrittore Federico Moccia lo citò nei suoinzi come il punto di aggregazione dei giovanini, provenienti da Parioli, Corso Francia, Villa Clara, Fleming riuscendo però, col tempo, a farsi apprezzare dall’intera capitale. In un periodo storico in cui tutto è mutevole, laAlaska si prepara a festeggiare, il prossimo anno, i 25 anni di attività; anni in cui è riuscita a rimanere ben salda nonostante l’avvento di tante nuove aperture che si sono susseguite nei pressi di Ponte Milvio. Il segreto del suo intramontabile successo è sicuramente quello di esser rimasta sempre fedele al vero gelato al naturale, così come si faceva una volta.Laha una vastissima scelta, una delle ...

