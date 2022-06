Roma, incendio sul Raccordo: chiusa la carreggiata esterna, forti rallentamenti (Di lunedì 27 giugno 2022) Un pomeriggio davvero infuocato quello di oggi, lunedì 27 giugno. Numerosi i roghi divampati nella Capitale e nelle sue immediate vicinanze. Non fa purtroppo eccezione quanto accaduto sul Raccordo, dove è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata esterna e si segnalano dei forti rallentamenti. Leggi anche: Drammatico incidente sulla Prenestina: mamma e bimbi gravi in ospedale, in codice rosso anche una quarta persona incendio sul GRA: chiusa la carreggiata esterna L’incendio è divampato fuori della sede stradale, all’altezza del km 57,700. Ciò ha reso necessaria la temporanea chiusura della carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022) Un pomeriggio davvero infuocato quello di oggi, lunedì 27 giugno. Numerosi i roghi divampati nella Capitale e nelle sue immediate vicinanze. Non fa purtroppo eccezione quanto accaduto sul, dove è stata provvisoriamentelae si segnalano dei. Leggi anche: Drammatico incidente sulla Prenestina: mamma e bimbi gravi in ospedale, in codice rosso anche una quarta personasul GRA:laL’è divampato fuori della sede stradale, all’altezza del km 57,700. Ciò ha reso necessaria la temporanea chiusura delladel GrandeAnulare, ...

