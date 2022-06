Roma: il Valencia spara alto per Guedes (Di lunedì 27 giugno 2022) Gonçalo Guedes è un obiettivo reale della Roma di José Mourinho per rinforzare il proprio reparto avanzato. Ma, secondo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 giugno 2022) Gonçaloè un obiettivo reale delladi José Mourinho per rinforzare il proprio reparto avanzato. Ma, secondo...

Pubblicità

marcoconterio : ?? ???? Contatti in corso tra #Roma e #ValenciaCF con la regia di Jorge Mendes. Obiettivo Goncalo Guedes ???? per Jose M… - AlfredoPedulla : #Guedes piace molto alla #Roma, come già raccontato. E il #Valencia non può trattenerlo contro la sua volontà. Chia… - calciomercatoit : ?? - sportli26181512 : Roma: il Valencia spara alto per Guedes: Gonçalo Guedes è un obiettivo reale della Roma di José Mourinho per rinfor… - SchwarzGuido : RT @romatristezza: Per vostra informazione secondo un sondaggio condotto da #internations #expatcityranking2020 che classifica le miglior… -