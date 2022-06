Roma, Gualtieri: “La chiusura di Malagrotta pagata con costi enormi” (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma – Con la chiusura della discarica di Malagrotta, Roma si è trovata a far fronte a “costi enormi, giganteschi”. A dirlo, in un’intervista a Report che andrà in onda questa sera, è il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. “I costi dello spreco di risorse dei cittadini – afferma – che sono stati buttati per pagare a carissimo prezzo il fatto di mandare i nostri rifiuti in giro, sono costi altissimi”. “Non avendo impianti propri – sottolinea il primo cittadino – Roma deve costantemente trattare per trovare chi si prende i nostri rifiuti a prezzi molto alti, e quindi di volta in volta trovare delle soluzioni che però sono precarie”. Parlando del suo arrivo in Campidoglio, ormai nove mesi fa, ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 giugno 2022)– Con ladella discarica disi è trovata a far fronte a “, giganteschi”. A dirlo, in un’intervista a Report che andrà in onda questa sera, è il sindaco della Capitale, Roberto. “Idello spreco di risorse dei cittadini – afferma – che sono stati buttati per pagare a carissimo prezzo il fatto di mandare i nostri rifiuti in giro, sonoaltissimi”. “Non avendo impianti propri – sottolinea il primo cittadino –deve costantemente trattare per trovare chi si prende i nostri rifiuti a prezzi molto alti, e quindi di volta in volta trovare delle soluzioni che però sono precarie”. Parlando del suo arrivo in Campidoglio, ormai nove mesi fa, ...

