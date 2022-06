Roma, gli ambientalisti tentano di bloccare il raccordo (Di lunedì 27 giugno 2022) , ma il blitz fallisce. Cinque attivisti di Ultima Generazione bloccati dalla polizia prima di riuscire ad attuare la protesta. Hanno riprovato ma sono stati fermati prima che di aprire striscioni e sedersi sulla carreggiata del GRA per bloccare il traffico, di creare un disagio dando voce alla loro protesta. Non riesce il blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione: alle 7:00 di questa mattina hanno trovato gli agenti della digos che li stavano aspettando e li hanno fermati e portati in commissariato prima che riuscissero ad entrare sulla corsia esterna del raccordo, nel tratto di A90 compreso fra le uscite Casilina ed Anagnina. Accompagnati in commissariato ed identificati la loro posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. La protesta non è andata a buon fine, gli automobilisti in transito sul grande ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) , ma il blitz fallisce. Cinque attivisti di Ultima Generazione bloccati dalla polizia prima di riuscire ad attuare la protesta. Hanno riprovato ma sono stati fermati prima che di aprire striscioni e sedersi sulla carreggiata del GRA peril traffico, di creare un disagio dando voce alla loro protesta. Non riesce il blitz deglidi Ultima Generazione: alle 7:00 di questa mattina hanno trovato gli agenti della digos che li stavano aspettando e li hanno fermati e portati in commissariato prima che riuscissero ad entrare sulla corsia esterna del, nel tratto di A90 compreso fra le uscite Casilina ed Anagnina. Accompagnati in commissariato ed identificati la loro posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. La protesta non è andata a buon fine, gli automobilisti in transito sul grande ...

