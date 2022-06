(Di lunedì 27 giugno 2022) Quindici persone intossicate e diversi palazzi sgomberati: anord,, èto un vastointorno all'ora di pranzo e ora la colonna di fumo è arrivata fino in. Secondo le prime ricostruzioni il rogo sarebbe partito da sterpaglie all'altezza del civico 1052 di via della Monachina, nelle vicinanze di un campo rom. Le fiamme hanno poi raggiunto alcuni capannoni industriali, all'interno dei quali si trovavano anche una cinquantina di bombole gpl, secondo quanto riportano le agenzie. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e la protezione civile, impegnati a domare l'e a mettere in sicurezza la zona. Ci sono una decina di persone intossicate e diverse palazzine sono state evacuate, ma non ci sarebbe nessun ferito. Tra gli ...

Pubblicità

EHEAAOO : RT @localteamtv: Roma, vasto incendio divampa nei pressi dell'Aurelia #incendio #aurelia #localteam - localteamtv : Roma, vasto incendio divampa nei pressi dell'Aurelia #incendio #aurelia #localteam - giada94s : Trentasette gradi, un incendio che divampa e detriti in giardino. Highway to hell? #incendio #caldo #27giugno #Roma - symdona : Trentanove gradi e un incendio che divampa. Giorno del Giudizio a Roma: LIVE - gnu4545 : A Roma appena toccato il record di #caldo, mentre divampa un vasto incendio. -

Il Foglio

In questi ultimi giorniun incendio mostruoso in periferia che sta mandando in fumo una ..., completamente abbandonata nei guai, sta vivendo il peggior momento della sua storia. Non c'è .... Dicembre 2018. Le fiamme distruggono l'impianto di Trattamento meccanico biologico (Tmb) di via Salaria. Sempre. Marzo 2019. Un incendionel Tmb di Rocca Cencia. Ancora. 15 giugno 2022. Un rogo divora il Tmb di Malagrotta. Tre incendi in quattro anni. Casualità Inefficienza Altro 'La ... Roma, divampa un incendio sull'Aurelia. Brucia un centro estivo Quindici persone intossicate e diversi palazzi sgomberati: a Roma nord, sull'Aurelia, è divampato un vasto incendio intorno all'ora di ...ROMA. – La parola scissione non la pronuncia ancora nessuno ma dentro il M5s è partito l’attacco alla leadership di Giuseppe Conte. L’ex capo politico ed ora ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha att ...