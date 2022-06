Roma, Di Marzio “smonta” il possibile arrivo di Ronaldo: “Non ci risulta nulla” (VIDEO) (Di lunedì 27 giugno 2022) Negli ultimi giorni c’è grande fermento a Roma per le notizie sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla corte di Josè Mourinho. Arriva però una smentita “di lusso”, come quella del giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Direttamente dal mare, Di Marzio ha voluto comunicare la sua opinione con un VIDEO sui social: “Ragazzi, mi state martellando di direct su Ronaldo alla Roma. Abbiamo fatto le nostre verifiche e non ci risulta nulla, poi magari mi sbaglierò e ci metterò la faccia. Non commento le notizie messe in giro da altri e rispetto tutti, ma mi sembra una notizia che illude i tifosi.” IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Negli ultimi giorni c’è grande fermento aper le notizie suldi Cristianoalla corte di Josè Mourinho. Arriva però una smentita “di lusso”, come quella del giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Gianluca Di. Direttamente dal mare, Diha voluto comunicare la sua opinione con unsui social: “Ragazzi, mi state martellando di direct sualla. Abbiamo fatto le nostre verifiche e non ci, poi magari mi sbaglierò e ci metterò la faccia. Non commento le notizie messe in giro da altri e rispetto tutti, ma mi sembra una notizia che illude i tifosi.” ILSportFace.

