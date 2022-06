Roberta Morise ne parla per la prima volta: "Come ho scoperto il tradimento di Giulio Fratini" (Di lunedì 27 giugno 2022) La storia d'amore di Roberta Morise e Giulio Fratini sembra giunta ad un punto di non ritorno. La conduttrice ha rivelato di aver scoperto il tradimento del suo fidanzato e di aver preso seri provvedimenti in merito. Roberta Morise è riuscita a conquistare il cuore degli italiani attraverso il suo smagliante sorriso e la sua professionalità. In molti la ricordano nel ruolo della professoressa della trasmissione L' Eredità. Proprio in questo programma, la bella Roberta ha incontrato quello che per un lungo periodo è stato il suo compagno, Carlo Conti. Roberta Morise e Carlo Conti: la chiacchieratissima storia d'amore Roberta Morise e Carlo Conti si sono incontrati per ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 giugno 2022) La storia d'amore disembra giunta ad un punto di non ritorno. La conduttrice ha rivelato di averildel suo fidanzato e di aver preso seri provvedimenti in merito.è riuscita a conquistare il cuore degli italiani attraverso il suo smagliante sorriso e la sua professionalità. In molti la ricordano nel ruolo della professoressa della trasmissione L' Eredità. Proprio in questo programma, la bellaha incontrato quello che per un lungo periodo è stato il suo compagno, Carlo Conti.e Carlo Conti: la chiacchieratissima storia d'amoree Carlo Conti si sono incontrati per ...

