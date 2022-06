Roberta Morise diretta: “Il mio fidanzato mi ha tradita …” (Di lunedì 27 giugno 2022) Roberta Morise, la conduttrice è stata tradita dal suo fidanzato Giulio e la conferma è arrivata proprio dalla stessa nel corso di una chiacchierata fatta a Confidenze. Ma cosa ha dichiarato? E’ da diversi giorni che si parla di Roberta Morise e di un presunto tradimento del fidanzato ai suoi danni. Se prima era un’indiscrezione, adesso invece si tratta di una certezza. La conduttrice sta vivendo un momento davvero positivo da un punto di vista professionale. L’abbiamo vista al timone di una trasmissione televisiva, ovvero Camper su Rai 1, programma che ha fatto il suo debutto in tv soltanto poche settimane fa. Camper va in onda al posto del programma di Antonella Clerici, ovvero E’ sempre mezzogiorno. Insieme a lei pare ci sia Tinto, che sarà il suo compagno per ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 27 giugno 2022), la conduttrice è statadal suoGiulio e la conferma è arrivata proprio dalla stessa nel corso di una chiacchierata fatta a Confidenze. Ma cosa ha dichiarato? E’ da diversi giorni che si parla die di un presunto tradimento delai suoi danni. Se prima era un’indiscrezione, adesso invece si tratta di una certezza. La conduttrice sta vivendo un momento davvero positivo da un punto di vista professionale. L’abbiamo vista al timone di una trasmissione televisiva, ovvero Camper su Rai 1, programma che ha fatto il suo debutto in tv soltanto poche settimane fa. Camper va in onda al posto del programma di Antonella Clerici, ovvero E’ sempre mezzogiorno. Insieme a lei pare ci sia Tinto, che sarà il suo compagno per ...

