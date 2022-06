River Plate Suarez | il Pistolero pronto alla nuova avventura in Argentina

Pubblicità

DiMarzio : .@SLBenfica, annunciato un principio d'accordo con il @RiverPlate per l'acquisto del centrocampista argentino Enzo… - LolloR5 : RT @G_Cobianchi: ??? [????????????] Nel giorno dell'anniversario... Il DESCENSO del RIVER PLATE: Cronaca di una RETROCESSIONE storica e tragica… - CalcioNews24 : Il #RiverPlate vicino a #Suarez ?? - LeBombeDiVlad : ?? Niente Italia per #Suarez Il pistolero verso una nuova avventura in Argentina: lo aspetta il #RiverPlate ???? La… - ercrackito : ??Luis Suarez sembrerebbe in direzione River Plate?? -

TUTTO mercato WEB

Luis Suarez in scadenza con l'Atletico Madrid è vicino ad essere un nuovo giocatore delPotrebbe essere in Argentina il futuro di Luis Suarez. L'attaccante è in scadenza con l'Atletico Madrid ed è alla ricerca di una nuova avventura. Accostato alla Juve nelle scorse sessioni, ...L'attaccante uruguaiano in uscita dall'Atletico Madrid, proposto a Juventus e Fiorentina, ha scelto di continuare la sua carriera in Argentina, con la maglia del. Qualche giorno fa l'... Argentina, 5a giornata: il Boca Juniors cade in casa, il River Plate sfida il Lanus Addio al sogno Italia per Luis Suarez, il Pistolero ha scelto di andare in Argentina al River Plate durante il prossimo calciomercato ...Niente Italia per Luis Suarez. In uscita dall'Atletico Madrid, proposto a Juventus e Fiorentina, ha scelto di continuare la sua carriera in Argentina, con l ...