(Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Si è svolta questa mattina l’inaugurazione dell’‘Piana di Santa Chiara’ nel Comune di Ferrandina, in provincia di Matera, realizzato da Acea Solar e oggi di proprietàsocietà AE Sun Capital (60% Equitix e 40% Acea Produzione). L’si sviluppa su un terreno dall’estensione complessiva di circa 40 ettari e ha una potenza installata di circa 20MW, per una produzione annua di circa 36GWh, pari a oltre 1.830 ore/anno equivalenti, corrispondenti a 15 mila tonnellate di emissione di CO2 evitata all’anno ed è in grado di fornire l’energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale di oltre 10.000 nuclei familiari. L’cede l’energia prodotta direttamente al mercato e si è aggiudicato la gara indetta da Terna sul “Capacity Market”, con una “capacità ...

Rinnovabili, inaugurato il più grande impianto fotovoltaico della Basilicata Roma, 27 giu. (askanews) - Si è svolta questa mattina l'inaugurazione dell'impianto fotovoltaico "Piana di Santa Chiara" nel Comune di Ferrandina, in provincia di Matera, realizzato da ACEA Solar e og ...(Adnkronos) - Si è svolta questa mattina l'inaugurazione dell'impianto fotovoltaico 'Piana di Santa Chiara' nel Comune di Ferrandina, in provincia di ...