Riforma reclutamento insegnanti | decreto PNRR | le novità del maxi emendamento

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 27 giugno 2022) *aggiornamento del 27/06/2022: nella seduta del 22 giugno 2022 è stata rinnovata la fiducia al Governo per approvare ilinteramente sostitutivo del ddl di conversione del d-l n. 36, recante ulteriori misure per l’attuazione del2. Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i cambiamenti apportati allacon l’approvazione dell’Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il2, con cui si avvia formalmente la. Il nuovo pacchetto scuola inserito all’interno del provvedimento, prevede una serie di innovazioni riguardo alle ...