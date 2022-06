Ricordate l’ex di Raul Bova | Romina Mondello | ecco cosa fa oggi

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 27 giugno 2022)è stata per anni sulla cresta dell’onda come interprete di numerosi contenuti per il piccolo e grande schermo, ma che fine ha fattola ex di Raoul? La bellissima attrice italiana ha realizzato tantissimi film per il cinema e per la tv in passato, ma ora non si vede spesso come prima. Scopriamo chefa adesso. raoul--Altranotizia-(Fonte: Google), balzata agli onori della cronaca per la love story con Raoul, non appare in tv come prima.che fine ha fatto la famosa attrice di La Piovra. Raoul, che fine ha fatto la sua ex fiamma Raoul ...