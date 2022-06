Pubblicità

sportli26181512 : Retroscena Mané, il PSG ci ha provato davvero: cosa è successo: Bacary Cissé, membro dell'entourage di Sadio Mané,… -

Calciomercato.com

Commenta per primo In un'intervista realizzata con TeleFootball , Sadioha rivelato un clamorososul suo passato. Il nazionale senegalese ha infatti raccontato che è stato estremamente vicino a firmare per il Manchester United : 'Devo dire che sono stato ...Proprio su quest'ultimo, mister Klopp ha svelato a Goal un: 'Il rigore sbagliato daalmeno al 50% è colpa mia . Gli ho detto di calciarlo dal lato opposto a quello che avrebbe voluto. Retroscena Mané, il PSG ci ha provato davvero: cosa è successo