Pubblicità

CB_Ignoranza : Potrai essere anche il calciatore più titolato nella storia del Real Madrid, ma se l’acqua impedisce a tuo figlio d… - GoalItalia : ??? 20 dicembre 2006 ?? Real Madrid-Recreativo Huelva 0-3 L'avevate rimossa? - GiovaAlbanese : Sara Björk Gunnarsdóttir ha scelto la #JuventusWomen: contratto fino al 2024, un sogno di #calciomercato che è dive… - Maignangioia : @tcarapezza @sctmcg21 E Albiol l'ha fatta anche dopo (ma d'altronde giocava nel Real Madrid) - sportli26181512 : Real Madrid: un nuovo club si fa sotto per Mariano Diaz: Legato al Real Madrid per un'altra stagione, Mariano Diaz… -

TUTTO mercato WEB

A dirlo all'agenzia Adnkronos è Fabio Capello, ex tecnico di Milan, Juventus e, che ha allenato il neo sindaco di Verona ai tempi in cui militava nella Roma. Già dopo il primo turno, ...Calciomercato Fiorentina: per Jovic il nodo è l'obbligo di riscatto. I viola hanno chiesto tempo alStando a quanto riferito da AS c'è ancora distanza tra la Fiorentina e ilper il trasferimento di Luka Jovic. I viola hanno chiesto tempo fino al 1 luglio per motivi di ... Real Madrid pronto a spendere 90 milioni per Bellingham. Ma la Premier arriva a tre cifre