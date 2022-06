Real Madrid, idea Bellingham per il dopo-Modric ma il Borussia vuole più di 100 milioni (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Real Madrid non pensa solo al calciomercato 2022, ma mette già gli occhi sulle possibili operazioni future. Secondo “AS” i Blancos avrebbero puntato per il 2023 Jude Bellingham, talentuoso centrocampista inglese del Borussia Dortmund. Sul giocatore però ci sarebbero anche Chelsea e Liverpool, con i tedeschi che sono intenzionati a chiedere almeno 100 milioni di euro, forti anche di un contratto con scadenza nel 2025. Secondo il Real Madrid Bellingham sarebbe il profilo giusto per sostituire in futuro Luka Modric. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilnon pensa solo al calciomercato 2022, ma mette già gli occhi sulle possibili operazioni future. Secondo “AS” i Blancos avrebbero puntato per il 2023 Jude, talentuoso centrocampista inglese delDortmund. Sul giocatore però ci sarebbero anche Chelsea e Liverpool, con i tedeschi che sono intenzionati a chiedere almeno 100di euro, forti anche di un contratto con scadenza nel 2025. Secondo ilsarebbe il profilo giusto per sostituire in futuro Luka. SportFace.

