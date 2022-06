Rai – “Solbakken, la richiesta degli agenti al Napoli. C’è un ritorno di fiamma per Giuntoli” (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Napoli continua monitorare il mercato degli esterni ben sapendo che da un momento all’altro potrebbe andare via Matteo Politano. L’attaccante ex Inter non ha trovato il giusto feeling con Spalletti e chiede la cessione del club. Notizie sulla trattativa per Politano vengono date anche da Ciro Venerato che durante il tg di Rai Sport dice: “Per ora c’è un nulla di fatto tra il Valencia ed il Napoli per Politano. Il club spagnolo non hanno la possibilità di pagare il cartellino del giocatore, valutato 20 milioni di euro da De Laurentiis“. Ma il Napoli sul calciomercato sta seguendo anche Solbakken esterno del Bodo Glimt che piace pure alla Roma. Venerato conferma il sondaggio di Cristiano Giuntoli con gli agenti del calciatore che chiedono al “Napoli ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilcontinua monitorare il mercatoesterni ben sapendo che da un momento all’altro potrebbe andare via Matteo Politano. L’attaccante ex Inter non ha trovato il giusto feeling con Spalletti e chiede la cessione del club. Notizie sulla trattativa per Politano vengono date anche da Ciro Venerato che durante il tg di Rai Sport dice: “Per ora c’è un nulla di fatto tra il Valencia ed ilper Politano. Il club spagnolo non hanno la possibilità di pagare il cartellino del giocatore, valutato 20 milioni di euro da De Laurentiis“. Ma ilsul calciomercato sta seguendo ancheesterno del Bodo Glimt che piace pure alla Roma. Venerato conferma il sondaggio di Cristianocon glidel calciatore che chiedono al “...

