Rai | clamoroso scippo alla concorrenza | chi arriva a La domenica sportiva | Foto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 giugno 2022) Un colpaccio in Rai. Un colpaccio in salsa. E il colpaccio, come spesso capita, viene annunciato da Dagospia, dopo essere stato in precedenza... anticipato. E la notizia relativa al mercato televisivo è firmata da Alberto Dandolo. E piove in uno dei consueti "flash", ben noti a chi segue il sito diretto da Roberto D'Agostino. Flash in cui si legge: "Dandolo flash! Lia Capizzi, come Dago-anticipato, sarà nella prossima stagione. Affiancherà come opinionista il conduttore Alberto Rimedio", si concludono le poche righe. Già, infatti nelle scorse settimane, quando l'indiscrezione ancora non era ufficiale, era stata rilanciata da Dagospia. Ora èta anche l'ufficialità. Lia Capizzi, il cui vero nome è Amelia, classe 1972, ha iniziato la sua carriera nelle radio ...