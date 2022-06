Rai | cala la mannaia su Michele Guardì | ecco che gli frega il posto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 giugno 2022) Recentemente premiato dalla Rai con il riconoscimento Biagio Agnes,è stato lasciato in panchina da Rai Pubblicità per la presentazione dei palinsesti a Milano per fare spazio a Simona Sala e Pierluigi Diaco. La decisione di Viale Mazzini è stata quella che ad andare davanti agli investitori a Milano saranno solo i volti di Raiuno per il daytime, in panchina quindi quelli di Rai 3. La conduttrice a essere stata scelta per la presentazione dei palinsesti del day time Rai è stata Mara Venier. La zia d'Italia condurrà martedì 28 giugno a Milano la giornata di presentazione della prossima stagione della televisione pubblica.quindi che ogni direttore di genere dovrà illustrare al pubblico e ai giornalisti i propri programmi. Per quanto riguarda la fascia del day time ci sarà però una presentatrice d'eccezione: ...