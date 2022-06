(Di lunedì 27 giugno 2022) : il caso M5s, l’aumento dei casi Covid e molto altro Nel giorno in cui a Roma è atteso il fondatore Beppe Grillo, le conseguenze sulla politica italianascissione del Movimento 5 Stelle saranno in primo piano questa sera a “”, il talkshow condotto da Nicola Porro il lunedì su Retequattro, a partire dalle 21.30. Sui treni la mascherina è ancora obbligatoria. Il servizio di Francesco Fossa#https://t.co/yIePVqadCb —(@Q) June 25, 2022 L’ultimastagione si occuperà anche dell’allarme energia, dopo i tagli alle forniture di gas ordinati da Putin, dell’aumento dei contagi da Covid e di funzionamento ed errori delle intercettazioni disposte ...

Pubblicità

silvia_sb_ : Ciao sono una delle oche del Campidoglio, e volevo dire che i commenti a questo tweet di Quarta Repubblica sono sub… - 361_magazine : Quarta Repubblica, le anticipazioni della puntata di oggi 27 giugno - AleAle52359118 : @repubblica Prima delle elezioni qua neanche la quarta dose ci fanno figurarsi le riforme ... ?????????????? Quella del… - Giovann08571078 : Quarta dose, in autunno si parte ancora una volta: Speranza ha iniziato la campagna pubblicitaria con la solita int… - gisellaruccia : @VigilanzaT Altro che 'Quarta Repubblica', dovrebbero scritturarla qui -

... dagli incendi boschivi alla lotta alla criminalità organizzata (siamo già allamafia!), dal ... ambientalisti ed esperti), istituzioni della, scienziati, educatori: l'acqua come bene ...Su Rete 4 dalle 21.30. Guida tv di lunedì 27 giugno: i programmi della sera Rai 1 18:45 - Reazione a catena 20:00 - Tg1 20:30 - Techetechete' 21:25 - Ben is back 23:15 - Tg1 Sera 23:...Ecco la guida tv e la programmazione di stasera lunedì 27 giugno 2022 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:25, ci sarà il film drammatico degli Stati Uniti Ben is Back con Julia Roberts, Luca ...omenica 26 giugno i cittadini di molti comuni italiani sono richiamati alle urne per le comunali 2022. Scopriamo tutti i programmi del palinsesto televisivo dedicati al voto ...