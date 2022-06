Quanto vale la Champions League la prossima stagione? (Di lunedì 27 giugno 2022) La memoria dell’ultimo trionfo blanco è ancora fresca. Lo scorso 28 maggio il Real Madrid aggiungeva l’ennesima pagina leggendaria al suo libro dei record, battendo per 1-0 il Liverpool nella finalissima di Champions League giocata a Parigi e acciuffando il trionfo numero 14 nella massima competizione europea. Quello della Casa Blanca è stato un successo Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 giugno 2022) La memoria dell’ultimo trionfo blanco è ancora fresca. Lo scorso 28 maggio il Real Madrid aggiungeva l’ennesima pagina leggendaria al suo libro dei record, battendo per 1-0 il Liverpool nella finalissima digiocata a Parigi e acciuffando il trionfo numero 14 nella massima competizione europea. Quello della Casa Blanca è stato un successo Calcio e Finanza.

Pubblicità

sportli26181512 : #Notizie Quanto vale la Champions League la prossima stagione?: La memoria dell’ultimo trionfo blanco è ancora fres… - FPrandstraller : RT @YoshiIrai: Siete capaci di giudicare solamente l'esteriorità di chi ha successo. Quello che posseggono, come vivono, i premi che ricevo… - riotwfk1 : qualcuno mi spiega la gelosia? non ne vedo il senso, se uno sa quanto vale penso non ne soffra. se una persona vi t… - roberto_goretti : RT @YoshiIrai: Siete capaci di giudicare solamente l'esteriorità di chi ha successo. Quello che posseggono, come vivono, i premi che ricevo… - Rougenoir1978 : @_Sim95_ Anche Tomori era riserva al Chelsea e ai margini del progetto. Non conta cosa ha fatto con compagni divers… -