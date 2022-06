Putin in Tagikistan e Turkmenistan, primo viaggio da guerra (Di lunedì 27 giugno 2022) La tv di stato russa ha riferito che Vladimir Putin visiterà questa settimana Tagikistan e Turkmenistan, primo viaggio noto all'estero del presidente russo dall'inizio della guerra in Ucraina. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) La tv di stato russa ha riferito che Vladimirvisiterà questa settimananoto all'estero del presidente russo dall'inizio dellain Ucraina. Il ...

Pubblicità

Imperator_98 : RT @ultimenotizie: Il Presidente russo #Putin visiterà Dushanbe, capitale del #Tagikistan, e Ashgabat, capitale del #Turkmenistan la prossi… - freedomsempre68 : ???????????? Il Presidente russo Vladimir Putin visiterà Dushanbe capitale del Tagikistan e Ashgabat capitale del Turkmen… - iconanews : Putin in Tagikistan e Turkmenistan, primo viaggio da guerra - leftsnoopy : RT @andreacantelmo8: Primo viaggio all'estero per il presidente russo Vladimir #Putin dopo l'invasione dell'#Ucraina: il leader del #Cremli… - ERivetta : RT @Gianl1974: Putin vola all'estero per la prima volta dall'inizio della guerra sono previste visite in Tagikistan e Turkmenistan. Al ri… -