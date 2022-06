Putin al Cremlino sulle note dei Bee Gees: “Ancora vivo”. L’ultima mossa della propaganda russa (video) (Di lunedì 27 giugno 2022) «Ho riso da solo per due minuti. Mi sono immaginato Biden a fare lo stesso percorso. Secondo me lo ripescava un marine, nello stanzino delle scope, a salutare l’amico immaginario»: così Giorgio Bianchi, blogger tra i più noti della propaganda russa in Italia, postando questa mattina un video del presidente Vladimir Putin che, con grande dinamismo, attraversa le stanze principali del Cremlino. Il video di Putin girato almeno 4 anni fa, ma la propaganda filo-russa lo omette La guerra ibrida si combatte anche così, esaltando il vitalismo del proprio leader di riferimento. Il video è davvero divertente e ha un sotto testo emblematico: la colonna sonora è infatti la celeberrima canzone principale de La ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) «Ho riso da solo per due minuti. Mi sono immaginato Biden a fare lo stesso percorso. Secondo me lo ripescava un marine, nello stanzino delle scope, a salutare l’amico immaginario»: così Giorgio Bianchi, blogger tra i più notiin Italia, postando questa mattina undel presidente Vladimirche, con grande dinamismo, attraversa le stanze principali del. Ildigirato almeno 4 anni fa, ma lafilo-lo omette La guerra ibrida si combatte anche così, esaltando il vitalismo del proprio leader di riferimento. Ilè davvero divertente e ha un sotto testo emblematico: la colonna sonora è infatti la celeberrima canzone principale de La ...

