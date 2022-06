Psg, nuova offerta per Skriniar: proposto Draxler (Di lunedì 27 giugno 2022) Un futuro lontano da Milano. Milan Skriniar è vicino a lasciare l'Inter, salvo sorprese entro i prossimi dieci giorni farà... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 giugno 2022) Un futuro lontano da Milano. Milanè vicino a lasciare l'Inter, salvo sorprese entro i prossimi dieci giorni farà...

Pubblicità

capuanogio : ?? Il #Psg ha proposto all'#Intere una nuova offerta per #Skriniar: 60 milioni di euro più #Draxler. Risposta negati… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, domani possibile nuova offerta per #Skriniar - sportli26181512 : Psg, nuova offerta per Skriniar: proposto Draxler: Un futuro lontano da Milano. Milan Skriniar è vicino a lasciare… - DanyRoss70 : RT @capuanogio: ?? Il #Psg ha proposto all'#Intere una nuova offerta per #Skriniar: 60 milioni di euro più #Draxler. Risposta negativa dei n… - erion101010 : RT @fcin1908it: Nuova offerta Psg: 60 mln più Draxler per Skriniar, no Inter. Marotta irremovibile -