Processo Genovese, l'imprenditore: "Solo dopo ho capito che la ragazza non era consenziente" (Di lunedì 27 giugno 2022) Un lungo sfogo di pianto in aula, al termine di un lungo interrogatorio. Al fianco di Alberto Genovese, l'imprenditore accusato di aver violentato due ragazze di 18 e 23 anni dopo aver dato loro un mix di droghe, ci sono i suoi avvocati, Luigi Isolabella e Davide Ferrari e la psicologa Chiara Pigni, che lo ha seguito nel suo percorso di recupero. Da 9 mesi è agli arresti domiciliari in una comunità a Cuveglio, in provincia di Varese, dove ha avuto modo di riflettere sugli anni di eccessi e sulla sua dipendenza dalla droga. Della sua parabola Genovese ha parlato nel corso del Processo a suo carico, celebrato con rito abbreviato, davanti al gup Chiara Valori. Fino al 2016, l'anno della sua ascesa, l'imprenditore non avrebbe mai toccato la cocaina o altre sostanze. Il successo, però, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Un lungo sfogo di pianto in aula, al termine di un lungo interrogatorio. Al fianco di Alberto, l'accusato di aver violentato due ragazze di 18 e 23 anniaver dato loro un mix di droghe, ci sono i suoi avvocati, Luigi Isolabella e Davide Ferrari e la psicologa Chiara Pigni, che lo ha seguito nel suo percorso di recupero. Da 9 mesi è agli arresti domiciliari in una comunità a Cuveglio, in provincia di Varese, dove ha avuto modo di riflettere sugli anni di eccessi e sulla sua dipendenza dalla droga. Della sua parabolaha parlato nel corso dela suo carico, celebrato con rito abbreviato, davanti al gup Chiara Valori. Fino al 2016, l'anno della sua ascesa, l'non avrebbe mai toccato la cocaina o altre sostanze. Il successo, però, ...

