Principe Carlo, accusa clamorosa: ha preso 3 milioni di sterline in contanti? (Di lunedì 27 giugno 2022) Le disavventure di Carlo e delle sue charities continuano. L'accusa questa volta, però, è davvero grave. Pare, infatti, che il futuro re abbia accettato 3 milioni di sterline in contanti dallo sceicco del Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Eppure, nessuno sembra sapere nulla di questi soldi, a cominciare dal Principe Carlo.

