Primo anniversario per il 'San Marino Outlet Experience', nuove aperture (Di lunedì 27 giugno 2022) San Marino, 27 giu. - (Adnkronos) - San Marino Outlet Experience lo scorso 24 giugno ha festeggiato il Primo anno di attività con numerose iniziative dedicate al suo pubblico: musica dal vivo, spettacoli circensi in stile felliniano, una maxi-torta di compleanno e una promozione commerciale straordinaria per i visitatori presenti nel centro promosso da Borletti Group, Aedes Siiq, Dea Real Estate Advisor e Vlg Capital. Sono stati 365 giorni scanditi da iniziative di successo, collaborazioni prestigiose, nuove aperture e risultati in crescita: l'interesse dimostrato dai brand ha portato a un incremento consistente del numero di negozi presenti oggi rispetto dell'apertura, con la conseguente e correlata continua crescita del numero di visitatori che ci si attende possano ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) San, 27 giu. - (Adnkronos) - Sanlo scorso 24 giugno ha festeggiato ilanno di attività con numerose iniziative dedicate al suo pubblico: musica dal vivo, spettacoli circensi in stile felliniano, una maxi-torta di compleanno e una promozione commerciale straordinaria per i visitatori presenti nel centro promosso da Borletti Group, Aedes Siiq, Dea Real Estate Advisor e Vlg Capital. Sono stati 365 giorni scanditi da iniziative di successo, collaborazioni prestigiose,e risultati in crescita: l'interesse dimostrato dai brand ha portato a un incremento consistente del numero di negozi presenti oggi rispetto dell'apertura, con la conseguente e correlata continua crescita del numero di visitatori che ci si attende possano ...

Pubblicità

fisco24_info : Primo anniversario per il 'San Marino Outlet Experience', nuove aperture: (Adnkronos) - Collaborazioni con il beach… - LocalPage3 : Primo anniversario per il 'San Marino Outlet Experience', nuove aperture - YiZhanItalianFp : ???? Yibo Official per la celebrazione del 25esimo anniversario del ritorno di Hong Kong alla Cina?? È in onda adesso,… - junews24com : La Juventus U23 ricorda il primo trofeo: l'anniversario speciale - VIDEO - - Annatonnaro : RT @FocusonafricaIt: Il primo luglio il #Burundi, uno dei più piccoli Paesi africani, festeggerà il sessantesimo anniversario della sua ind… -