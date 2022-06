Presentato a Bologna nuovo contratto per gli studi professionali (Di lunedì 27 giugno 2022) Trasformare i dipendenti degli studi professionali in lavoratori 'agili', in grado di lavorare sempre più in autonomia e di raggiungere gli obiettivi con senso di responsabilità e nei tempi concordati ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Trasformare i dipendenti degliin lavoratori 'agili', in grado di lavorare sempre più in autonomia e di raggiungere gli obiettivi con senso di responsabilità e nei tempi concordati ...

Pubblicità

Affaritaliani : Presentato a Bologna nuovo contratto per gli studi professionali - Giacomobacci2 : RT @Insider1899: Mentre il #Marsiglia si inserisce su #Ziyech (non gradita al marocchino), il #Milan ha presentato un'offerta di 10 mln + #… - KunGrax : RT @Insider1899: Mentre il #Marsiglia si inserisce su #Ziyech (non gradita al marocchino), il #Milan ha presentato un'offerta di 10 mln + #… - Insider1899 : Mentre il #Marsiglia si inserisce su #Ziyech (non gradita al marocchino), il #Milan ha presentato un'offerta di 10… - Lasiciliaweb : 'Sequestrare il relitto di Ustica' Presentato un esposto alla Procura di Bologna -