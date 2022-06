Pres. Corinthians: 'Pulgar? Lo seguiamo, ma non c'è nessuna trattativa' (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Presidente del Corinthians, Duilio Monteiro Alves, ha parlato ai media brasiliani circa le voci che vogliono il suo club interessato a Erick... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilidente del, Duilio Monteiro Alves, ha parlato ai media brasiliani circa le voci che vogliono il suo club interessato a Erick...

Pubblicità

sportli26181512 : Pres. Corinthians: 'Pulgar? Lo seguiamo, ma non c'è nessuna trattativa': Il presidente del Corinthians, Duilio Mont… - Fiorentinanews : Pres. Corinthians: 'Osserviamo Pulgar, ma non c'è niente di avanzato con la #Fiorentina' - fiorentina_it : #Fiorentina, le parole del presidente del #Corinthians sull’interesse per #Pulgar -