Potenza, certificati falsi per rinviare le udienze in tribunale: a processo medico e tre avvocati (Di lunedì 27 giugno 2022) certificati fasulli per ottenere il rinvio delle udienze. È l’accusa mossa dalla procura di Potenza nei confronti di tre avvocati e un medico, tutti del potentino, per i quali gli inquirenti guidati dal procuratore Francesco Curcio, hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato con le accuse di falso in atto pubblico, falso per induzione e falsa attestazione in atti destinati alla autorità giudiziaria. Nei guai sono finiti gli avvocati Antonio, Pasquale e Donato Murano, dell’omonimo studio legale di Rionero in Vulture in provincia di Potenza e del medico di base dello stesso comune, Donato Labella. Sono ben 16 i capi di imputazione mossi dalla procura lucana dopo gli accertamenti svolti su alcuni certificati medici che Labella aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022)fasulli per ottenere il rinvio delle. È l’accusa mossa dalla procura dinei confronti di tree un, tutti del potentino, per i quali gli inquirenti guidati dal procuratore Francesco Curcio, hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato con le accuse di falso in atto pubblico, falso per induzione e falsa attestazione in atti destinati alla autorità giudiziaria. Nei guai sono finiti gliAntonio, Pasquale e Donato Murano, dell’omonimo studio legale di Rionero in Vulture in provincia die deldi base dello stesso comune, Donato Labella. Sono ben 16 i capi di imputazione mossi dalla procura lucana dopo gli accertamenti svolti su alcunimedici che Labella aveva ...

