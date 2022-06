Pos obbligatorio dal 30 giugno, sanzioni per chi non è in regola (Di lunedì 27 giugno 2022) , ma esiste una eccezione, ecco quando è possibile andare in deroga Dal prossimo 30 giugno 2022 scatteranno le nuove regole previste dall’ultimo decreto Pnrr in materia di pagamenti attraverso il dispositivo Pos. L’obbligo del dispositivo nasce dalla necessità di diminuire il più possibile l’evasione fiscale. Tutte le attività commerciali dovranno essere in possesso del dispositivo per garanti i pagamenti attraverso la carta elettronica. Le categorie interessate dal provvedimento sono tante, tra cui si annoverano: falegnami, fabbri e idraulici, ristoratori, baristi, negozianti, ambulanti, ma anche notai, avvocati, ingegneri, geometri, commercialisti, medici, consulenti del lavoro e dentisti. Leggi anche: RISULTATI BALLOTTAGGI, ECCO TUTTI I VINCITORI. LA SODDISFAZIONE DI LETTA Per chi rifiuta il pagamento elettronico arrivano sanzioni amministrative ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 giugno 2022) , ma esiste una eccezione, ecco quando è possibile andare in deroga Dal prossimo 302022 scatteranno le nuove regole previste dall’ultimo decreto Pnrr in materia di pagamenti attraverso il dispositivo Pos. L’obbligo del dispositivo nasce dalla necessità di diminuire il più possibile l’evasione fiscale. Tutte le attività commerciali dovranno essere in possesso del dispositivo per garanti i pagamenti attraverso la carta elettronica. Le categorie interessate dal provvedimento sono tante, tra cui si annoverano: falegnami, fabbri e idraulici, ristoratori, baristi, negozianti, ambulanti, ma anche notai, avvocati, ingegneri, geometri, commercialisti, medici, consulenti del lavoro e dentisti. Leggi anche: RISULTATI BALLOTTAGGI, ECCO TUTTI I VINCITORI. LA SODDISFAZIONE DI LETTA Per chi rifiuta il pagamento elettronico arrivanoamministrative ...

