Porto Fluviale e Yourban2030 insieme per Mela Mundi di Zed1 | il mondo visto da una mela nel nuovo eco-murales di Roma

Roma, 27 giugno 2022 - Sempre più Ostiense District: dopo aver visto la nascita del primo e più grande eco-murales d'Europa, in quel quadrante urbano che ormai si è fatto conoscere in tutto il mondo per i suoi esempi di Street Art, procede il processo di eco-riqualificazione urbana iniziato nel 2018 con Hunting Pollution. VentiduePortoFluviale - Mela Mundi è, infatti, il nuovo eco-murales lungo 45 m e alto 6 che dal 27 giugno 2022 appare sulle mura di Via del Porto Fluviale, firmato da Zed1, voluto dalla proprietà di Porto Fluviale, in occasione del decimo anniversario del

