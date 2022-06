Politano vicino all’addio: Valencia in pole (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Valencia si fa avanti per Politano Matteo Politano è pronto a riabbracciare Gattuso che lo ha espressamente richiesto. Ecco quanto afferma l’edizione odierna de … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilsi fa avanti perMatteoè pronto a riabbracciare Gattuso che lo ha espressamente richiesto. Ecco quanto afferma l’edizione odierna de … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

infoitsport : Politano, addio vicino. L'agente in Spagna. Prima offerta Valencia, il Napoli chiede di più - Francereale97 : Il #Napoli non perde lo spiraglio di un doppio rinnovo per #Koulibaly e #Mertens, mentre #Politano viaggia verso al… - sportli26181512 : Napoli, si muove Gattuso: Valencia in pole per Politano: Matteo Politano è sempre più vicino all'addio al Napoli ed… - MondoNapoli : SportMediaset - Politano sempre più vicino all'addio - - infoitsport : Napoli, Politano multato dopo le dichiarazioni a Formentera: addio sempre più vicino -