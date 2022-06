Politano cerca l’accordo col Valencia. Schira: «Incontro a Marbella tra gli spagnoli e il suo agente» (Di lunedì 27 giugno 2022) Sarà quasi certamente lontano da Napoli il futuro di Matteo Politano. L’esterno destro romano ha già espresso a più riprese, tramite il suo procuratore Mario Giuffredi, la volontà di proseguire la sua carriera altrove. Alla base alcune incomprensioni con Spalletti, che nel finale di stagione gli ha quasi sempre preferito Lozano. Politano, è noto, ha un ottimo rapporto con Gattuso, che l’ha chiesto al Valencia. Ne ha anche parlato ironicamente a Sportitalia in un’intervista non autorizzata per cui peraltro è stato multato dal Napoli. Gli spagnoli stanno cercando di chiudere l’accordo con l’entourage del calciatore prima di trovare l’intesa col Napoli. L’ha confermato l’esperto di mercato Nicolò Schira, che riferisce di un Incontro andato in scena nel ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 giugno 2022) Sarà quasi certamente lontano da Napoli il futuro di Matteo. L’esterno destro romano ha già espresso a più riprese, tramite il suo procuratore Mario Giuffredi, la volontà di proseguire la sua carriera altrove. Alla base alcune incomprensioni con Spalletti, che nel finale di stagione gli ha quasi sempre preferito Lozano., è noto, ha un ottimo rapporto con Gattuso, che l’ha chiesto al. Ne ha anche parlato ironicamente a Sportitalia in un’intervista non autorizzata per cui peraltro è stato multato dal Napoli. Glistannondo di chiuderecon l’entourage del calciatore prima di trovare l’intesa col Napoli. L’ha confermato l’esperto di mercato Nicolò, che riferisce di unandato in scena nel ...

