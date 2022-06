"Più mandati? Solo per 5 parlamentari". Grillo a Roma per salvare i 5S (Di lunedì 27 giugno 2022) Va in scena l'operazione salvataggio del M5S. L'ex comico pronto pure a rimangiarsi (in parte) il vincolo di doppio mandato. Ai parlamentari: "Restiamo nel governo. Se ci credete dovete farlo fino in fondo. Di Maio? Nessun rancore" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 giugno 2022) Va in scena l'operazione salvataggio del M5S. L'ex comico pronto pure a rimangiarsi (in parte) il vincolo di doppio mandato. Ai: "Restiamo nel governo. Se ci credete dovete farlo fino in fondo. Di Maio? Nessun rancore"

Pubblicità

Pantocrax : @DinoGiarrusso Invece va benissimo, questa è una delle norme più assurde. Non è sbagliato acquisire esperienza. La… - Militos_Way : @tancredipalmeri Siamo in una situazione rara. Di solito sono i giocatori a voler andare in una squadra migliore, n… - CrBarbarini : @DinoGiarrusso Controbattere è sempre stata l'anima del dibattito . - sandrea1958 : Il limite dei due mandati più che un principio fondante del M5S mi sembra un principio affondante. - edolinus : Grillo insiste sul vincolo dei due mandati al massimo. Avrà capito che oltre quelli i più svegli di loro rinsaviscono e se ne vanno. -