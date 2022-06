Pioggia protagonista a Wimbledon | avanti Sinner e Cocciaretto

(Di lunedì 27 giugno 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) –subitocome da tradizione, programma in salita e due azzurri al secondo turno di, Janniked Elisabetta. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 13 del mondo e 10 del tabellone, riscatta il debutto amaro di un anno fa, quando fu fatto subito fuori da Fucsovics, e riesce a piegare quel vecchio leone di Stan Wawrinka: 7-5 4-6 6-3 6-2 in 2h40? lo score che premia, che attende di conoscere dal match fra Altmaier e Ymer il suo prossimo avversario. Tallon Griekspoor si conferma invece la bestia nera di Fabio Fognini. L'olandese che lo aveva già battuto piuttosto seccamente a gennaio al primo turno degli Australian Open sul cemento di Melbourne si ripete anche sull'erba londinese (5-7 7-5 6-3 6-4 in poco più ...

