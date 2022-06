(Di lunedì 27 giugno 2022) Come hanno fatto tantissime celebrità non solo americane nelle ultime ore, anche la cantanteha detto la sua sulla decisione presa dalladi annullare le garanzie federali sull’aborto negli Stati Uniti. La cantante 42enne si è così rivolta ai suoi fancon la: “Cerchiamo di essere chiari – ha scritto su Twitter dove conta circa 31.5 milioni di followers – se credi che l’utero di una donna o gli affari personali di una persona gay o la decisione su un matrimonio gay appartengano al governo, o se pensi che il razzismo vada bene, allora per favore nel nome del tuo Signore nonmai più la mia”.non ha certamente usato mezzi termini per commentare questo episodio ed ha anche concluso il suo messaggio ...

Pubblicità

FQMagazineit : Pink contro la sentenza antiabortista della Corte Suprema: “Se sei d’accordo non ascoltare la mia musica - miserablelemon : vittoria contro oomf che odia pink e stanna eminem - miserablelemon : @sweetiddiess che hai contro pink. - florabarral : @pilloledirock Le foto dei Led gasano parecchio, subito ti riportano alla loro musica da sballo (ora che non sono p… - peppobbove : @nicolagilibert4 @pilloledirock Quello ho votato nick….però era la “mia”finale contro i Pink Floyd… -

Il Fatto Quotidiano

Ph: deep_schismic/Wikimedia Parlare dei migliori brani deiFloyd significa litigare con il proprio io, perché nell'immenso patrimonio artistico lasciato ...conduce una battaglia moralel'ex ...Leggi anche "Non riesco a smettere di piangere": le reazioni del mondo della musicala Corte ...e che alla mia avevano permesso di amare e poter ascoltare senza pregiudizi tanto iFloyd ... Pink contro la sentenza antiabortista della Corte Suprema: “Se sei d’accordo non ascoltare la mia musica Chiudere gli occhi e separarsi dal terreno: ecco le canzoni più belle dei Pink Floyd, da Money ad Another Brick In The Wall ...Tra gli artisti che hanno criticato la scelta della Corte Suprema Usa di cancellare la sentenza che permetteva l’aborto negli Usa c’è ...