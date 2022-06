Petagna il Monza insiste, il Verona libera Simeone c’è il Napoli: le ultime notizie (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Monza di Berlusconi e Galliani vuole Andrea Petagna dal Napoli, il club partenopeo sta puntando Simeone sul calciomercato. Un giro di punte importante quello che si sta innescando in Serie A, secondo Sky il Monza fa sul serio per Petagna del Napoli e nei prossimi giorni è pronto a fare un’offerta. Il club azzurro lo lascerebbe partire ma si vuole cautelare con un acquisto, dato che anche Mertens può dire addio visto che non trova l’accordo per il rinnovo. Simeone al Napoli, il Verona prende Djuricic Cristiano Giuntoli sta guardando da tempo in casa Verona dove c’è Giovanni Simeone che chiede la cessione. Secondo quanto riferisce Sportitalia il Verona prende Djuricic ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 giugno 2022) Ildi Berlusconi e Galliani vuole Andreadal, il club partenopeo sta puntandosul calciomercato. Un giro di punte importante quello che si sta innescando in Serie A, secondo Sky ilfa sul serio perdele nei prossimi giorni è pronto a fare un’offerta. Il club azzurro lo lascerebbe partire ma si vuole cautelare con un acquisto, dato che anche Mertens può dire addio visto che non trova l’accordo per il rinnovo.al, ilprende Djuricic Cristiano Giuntoli sta guardando da tempo in casadove c’è Giovanniche chiede la cessione. Secondo quanto riferisce Sportitalia ilprende Djuricic ...

