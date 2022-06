Pertosa | gli auguri di sindaco e amministrazione a Sabrina Capozzolo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA poche ore dall’ufficialità della nomina dialla presidenza della Fondazione MIdA (con decreto del Presidente della Regione Campania n.80 del 23/06/2022), ilDomenico Barba e l’Comunale esprimono uno sincero di buon lavoro alla neopresidente e, allo stesso tempo, ringraziano il presidente uscente Francescantonio D’Orilia per il lavoro svolto in tutti questi anni. “Desideriamo porgere le nostre congratulazioni aper la sua elezione a Presidente della Fondazione MIdA – comunicano ile l’Comunale – Gliamo buon lavoro e siamo certi che saprà dimostrare anche in questo nuovo ruolo tutta la sua ...