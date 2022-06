“Perché hai ucciso tua figlia Elena Del Pozzo?”. Insulti pesanti alla mamma Martina Patti, ma ecco cosa salta fuori (Di lunedì 27 giugno 2022) Insulti a Martina Patti su TikTok, ma non è lei. Follia sui social dopo la morte di Elena Del Pozzo, la bambina uccisa per mano della madre il 13 giugno a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. La storia è tristemente nota: Martina Patti denuncia il rapimento della figlia da parte di tre uomini ma in serata crolla durante l’interrogatorio. “Ho portato Elena in questo campo e le ho fatto del male e non ricordo altro”, ha detto la donna, che ha colpito la figlia a morte a coltellate proprio nel luogo dove il piccolo corpo di Elena Del Pozzo è stato trovato privo di vita. Secondo l’esame autoptico la piccola è stata uccisa con 11 coltellate, di cui una fatale ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022)su TikTok, ma non è lei. Follia sui social dopo la morte diDel, la bambina uccisa per mano della madre il 13 giugno a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. La storia è tristemente nota:denuncia il rapimento dellada parte di tre uomini ma in serata crolla durante l’interrogatorio. “Ho portatoin questo campo e le ho fatto del male e non ricordo altro”, ha detto la donna, che ha colpito laa morte a coltellate proprio nel luogo dove il piccolo corpo diDelè stato trovato privo di vita. Secondo l’esame autoptico la piccola è stata uccisa con 11 coltellate, di cui una fatale ...

Pubblicità

AndreaVenanzoni : Adesso attendo con ansia e trepidazione le analisi secondo cui tutto sommato non è andata male, perché hai perso Ve… - francescacheeks : Questa poesia l’avevo scelta per il booklet di di20are, perché descriveva perfettamente come mi sentivo. Lasciatemi… - fabrydami : @VinelliM76 Confermo. Anche perché se non hai cervello non puoi concludere nulla,ovvio no? - jodithmfs : @yaelmfs forse perché la tua vera relazione ce l'hai con me - Veronic91033928 : @Dianafayek9 Persone normali, hai detto bene..in altri casi non c'è nulla di normale perché non c'è nulla di reale -

Lilli Pugliese, hackerato Instagram dell'ex Uomini e Donne/ 'È tutta una truffa!' ...Instagram è stato HACKERATO ragazzi non date retta a quello che viene detto nelle storie perché è ... Ai fan che avevano espresso perplessità, Lilli ha risposto in prima persona: " Hai fatto bene a ... L'oroscopo della settimana di Paolo Fox (27 giugno - 3 luglio), segno per segno In amore sei un po' diffidente, non capisci neppure tu il perché. Hai bisogno di tempo, ma le giornate di mercoledì e giovedì promettono grandi cose: cerca di lasciarti andare. Sul lavoro, sei un po' ... Corriere della Sera ...Instagram è stato HACKERATO ragazzi non date retta a quello che viene detto nelle storieè ... Ai fan che avevano espresso perplessità, Lilli ha risposto in prima persona: "fatto bene a ...In amore sei un po' diffidente, non capisci neppure tu ilbisogno di tempo, ma le giornate di mercoledì e giovedì promettono grandi cose: cerca di lasciarti andare. Sul lavoro, sei un po' ... Aborto, perché la Corte suprema ha sbagliato