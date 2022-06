Perché Gianmarco Tamberi ha mandato a quel paese il suo sfidante Marco Fassinotti? | VIDEO (Di lunedì 27 giugno 2022) Gesto di stizza di GianMarco Tamberi contro lo sfidante del salto in alto Marco Fassinotti in occasione della finale dei Campionati Italiani Assoluti di Rieti. I due si sono sfidati in finale raggiungendo entrambi la misura di 2,24 fallendo i tre tentativi di salto a due centimetri più in alto. La gara a quel punto avrebbe potuto concludersi con una vittoria di entrambi – come fu alle Olimpiadi con il qatariota Mutaz Essa Barshim – oppure andare avanti ad oltranza. I due hanno proseguito e alla fine l’ha spuntata “Gimbo” Tamberi, che però dopo aver vinto il titolo si è rifiutato di dare la mano a Fassinotti. I due si sono avvicinati come se nulla fosse, ma all’ultimo il campione olimpico ha ritratto la mano e mandato a ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Gesto di stizza dicontro lodel salto in altoin occasione della finale dei Campionati Italiani Assoluti di Rieti. I due si sono sfidati in finale raggiungendo entrambi la misura di 2,24 fallendo i tre tentativi di salto a due centimetri più in alto. La gara apunto avrebbe potuto concludersi con una vittoria di entrambi – come fu alle Olimpiadi con il qatariota Mutaz Essa Barshim – oppure andare avanti ad oltranza. I due hanno proseguito e alla fine l’ha spuntata “Gimbo”, che però dopo aver vinto il titolo si è rifiutato di dare la mano a. I due si sono avvicinati come se nulla fosse, ma all’ultimo il campione olimpico ha ritratto la mano ea ...

