Per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ci vogliono gli stakeholder. Parla Suigo (Di lunedì 27 giugno 2022) “Se per sopravvivere un’impresa ha bisogno di porsi e raggiungere degli obiettivi è altrettanto vero che non si possono fissare obiettivi a lungo termine senza l’aiuto degli stakeholder: azionisti, investitori, dipendenti, clienti, fornitori ma anche media, comunità locali, istituzioni”. Parola di Michelangelo Suigo, direttore Relazioni esterne, Comunicazione e sostenibilità Inwit, che in una conversazione con Formiche.net mette a fuoco trend globali e di settore del mondo delle infrastrutture per le telecomunicazioni. Inwit è un’azienda giovane, ma viviamo in tempi dinamici e complessi, specie in certi settori. Quanto e cosa è già cambiato per il vostro business dal 2020, anno della vostra nascita? Nel 2020 si è chiuso il decennio della sensibilizzazione e da più di un anno si è ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 giugno 2022) “Se per sopravvivere un’impresa ha bisogno di porsi edegliè altrettanto vero che non si possono fissarea lungo termine senza l’aiuto degli: azionisti, investitori, dipendenti, clienti, fornitori ma anche media, comunità locali, istituzioni”. Parola di Michelangelo, direttore Relazioni esterne, Comunicazione eInwit, che in una conversazione con Formiche.net mette a fuoco trend globali e di settore del mondo delle infrastrutture per le telecomunicazioni. Inwit è un’azienda giovane, ma viviamo in tempi dinamici e complessi, specie in certi settori. Quanto e cosa è già cambiato per il vostro business dal 2020, anno della vostra nascita? Nel 2020 si è chiuso il decennio della sensibilizzazione e da più di un anno si è ...

