Per gli ispettori del lavoro (e le imprese) ora controllare che il camion viaggi 'nella legge' è facilissimo (Di lunedì 27 giugno 2022) Per effettuare più controlli sulle strade e garantire così maggior sicurezza a milioni di persone che ogni giorno si mettono al volante occorrerebbero molti più controllori che però non ci sono? A ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Per effettuare più controlli sulle strade e garantire così maggior sicurezza a milioni di persone che ogni giorno si mettono al volante occorrerebbero molti più controllori che però non ci sono? A ...

Pubblicità

Pontifex_it : Affido a Dio l’anima di suor Luisa Dell’Orto, Piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucauld, che ha fatto dell… - Giorgiolaporta : Dove sono gli indignati per il muro di #Trump, gli indignati per l’assalto al Campidoglio? Tutti zitti perché a bas… - Pontifex_it : Chiediamo a Gesù la forza di essere come Lui, di seguirlo con ferma decisione. Di non essere vendicativi e intoller… - Trilly38635851 : RT @sissi17289700: @marzia_mazzini @marilen17218672 @Antonel98579292 @feyra66 @Valenti75048369 Anche io faccio gli auguri alla coppia ,per… - sirmacs : @linettitudine Perché gli anglosassoni hanno devastato questo pianeta. E questo lo devi scrivere. Scrivilo, per favore. -