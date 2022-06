Pentathlon moderno, World Cup Ankara 2022: Micheli e Parisi ottavi nella staffetta mista (Di lunedì 27 giugno 2022) La coppia italiana composta da Elena Micheli (Carabinieri) e Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) ha chiuso all’ottavo posto la staffetta mista della World Cup 2022 di Pentathlon moderno ad Ankara. A poche settimane dai Mondiali di Alessandria d’Egitto, in programma a fine luglio, i risultati non fanno sorridere la squadra azzurra come sottolinea la stessa Micheli: “Non sono riuscita a limare i dettagli in ogni disciplina, sono comunque contenta di come sto lavorando perchè dimostro di poter stare tra le migliori al mondo.” Le fa eco il direttore tecnico Andrea Valentini: “Non si può essere sempre al top, però mi aspettavo di più da questa tappa di World Cup – spiega – Potremo rifarci ai Mondiali, ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) La coppia italiana composta da Elena(Carabinieri) e Giuseppe Mattia(Carabinieri) ha chiuso all’ottavo posto ladellaCupdiad. A poche settimane dai Mondiali di Alessandria d’Egitto, in programma a fine luglio, i risultati non fanno sorridere la squadra azzurra come sottolinea la stessa: “Non sono riuscita a limare i dettagli in ogni disciplina, sono comunque contenta di come sto lavorando perchè dimostro di poter stare tra le migliori al mondo.” Le fa eco il direttore tecnico Andrea Valentini: “Non si può essere sempre al top, però mi aspettavo di più da questa tappa diCup – spiega – Potremo rifarci ai Mondiali, ...

