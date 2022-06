Peaky Blinders presto sbarcherà al cinema (Di lunedì 27 giugno 2022) L’ascesa criminale di Shelby diventerà un film per il cinema Quotidiano del Sud – L’altra voce dell’Italia, di Francesco Niglio, pag. 10 Sono tornati. Lo scorso 10 giugno su Netflix è arrivata la sesta e ultima stagione dei Peaky Blinders. La serie è subito tra le più viste, i fan la attendevano da tempo: l’annuncio delle riprese era stato fatto in piena pandemia. Come al solito si tratta di 6 episodi che sfiorano l’ora, rilasciati in blocco: infatti, per gli affamati denti dei binge watchers compaiono sul web sempre più articoli che provano a spiegare il finale. La febbrile attesa non è stata affatto deludente, anche se c’è chi storce il naso perché avrebbe voluto più azione o un (male più “chiuso”. Per gli affezionati della serie non c’è troppo da temere, Steven Knight creatore dello show, ha spiegato che c’è in serbo per gli ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 27 giugno 2022) L’ascesa criminale di Shelby diventerà un film per ilQuotidiano del Sud – L’altra voce dell’Italia, di Francesco Niglio, pag. 10 Sono tornati. Lo scorso 10 giugno su Netflix è arrivata la sesta e ultima stagione dei. La serie è subito tra le più viste, i fan la attendevano da tempo: l’annuncio delle riprese era stato fatto in piena pandemia. Come al solito si tratta di 6 episodi che sfiorano l’ora, rilasciati in blocco: infatti, per gli affamati denti dei binge watchers compaiono sul web sempre più articoli che provano a spiegare il finale. La febbrile attesa non è stata affatto deludente, anche se c’è chi storce il naso perché avrebbe voluto più azione o un (male più “chiuso”. Per gli affezionati della serie non c’è troppo da temere, Steven Knight creatore dello show, ha spiegato che c’è in serbo per gli ...

