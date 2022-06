Partita la "caccia al tesoretto". La maggioranza cerca risorse per tagliare il cuneo fiscale (Di lunedì 27 giugno 2022) "Alla ricerca del tesoretto che non c'è". È l'ultima avventura della composita maggioranza del governo Draghi Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 giugno 2022) "Alla ridelche non c'è". È l'ultima avventura della compositadel governo Draghi

Pubblicità

V94Valerio : RT @contextuo: @V94Valerio @OizaQueensday oddio è già partita la stagione di caccia. Sto giro tocca a Francesc0 C0st4 (che manco si può nom… - contextuo : @V94Valerio @OizaQueensday oddio è già partita la stagione di caccia. Sto giro tocca a Francesc0 C0st4 (che manco s… - IOMAMMATA : @ilRomanistaweb Solo 46 mila?....con tutti gli abbonati che ci sono mi pare pochino. Non vorrei che ci sarà il caso… - JoKakamuKazz : @1V4vendetta @antocanero è già partita la caccia al commercialista? ???????? Oh... mi scuso è, non volevo offendere nes… - vaccaronni : ??Juve, è partita la CACCIA AL CENTROCAMPISTA! Ne parlo qui?? -