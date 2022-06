Papà Ceccon | «Ha subito il nonnismo in Nazionale | lui e Burdisso mai accettati dai più grandi»

(Di lunedì 27 giugno 2022) Thomasgrande protagonista ai mondiali di nuoto a Budapest. Oro e record mondiale nei 100 dorso, protagonista della staffetta che ha vinto l’oro nella 4×100 misti. Repubblica propone un ampio e interessante approfondimento con un paragrafo dedicato alla triste parentesi deldelladi nuoto. «Thomas è così, nemmeno nei periodi peggiori confidava qualcosa», e il riferimento è agli episodi didi cui è stato vittima quando è entrato nellamaggiore. Si parla di valigie zuppe di olio («E toccava a me pulire»), di dentifricio sui vestiti. «C’era un gruppo di atleti che avevano dieci anni in più» ricostruisce il padre, «e facevano scherzi di cattivo gusto. Inon hanno accettato néné Thomas, forse perché non riservava ...

Una Quadarella da applausi, davanti a mamma e papà. "La dedica A mia madre. Per questo, ci tenevo ... Dopo i trionfi di Martinenghi, Ceccon e Pilato, si può ancora sognare. A partire dai 50 rana, con ... Da applausi davanti a mamma e papà. La parola a Simo Nella grande tradizione azzurra partita con il titolo iridato di Novella Calligaris e proseguendo per l'altra romana Alessia Filippi, l'allieva ... A casa Ceccon: "La smorfia dopo l'oro Il nostro Thomas vince e non esulta per educazione"